29 Ağustos 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den flaş Dirar kararı!

F.Bahçe'de karar verildi! Yollar ayrılıyor...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 29.08.2020 Giriş Tarihi: 29.08.2020

Gelecek sezon için şampiyonluk yolunda iddialı bir kadro kurmak isteyen 'de takımdan gönderilecek isimler belirlenmeye başladı. Sarı lacivertli ekip için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

'de teknik direktör Erol Bulut'un kadroda düşünmediği için gelecek teklifleri değerlendirme kararı alındı.

Tecrübeli futbolcunun eski kulübü 'e dönebileceği de gelen haberler arasında. Brugge, Faslı oyuncu için harekete geçme kararı alırsa Fenerbahçe teklifi değerlendirecek.

F.Bahçe'nin gündemindeki yıldız kulübüne veda etti! haberin devamı

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