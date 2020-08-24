24 Ağustos 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Sarr işi zora girdi

Sarr işi zora girdi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.08.2020

F.Bahçe'nin bir süre gündeminde kalan isimlerden Malang Sarr işi zora girdi.

F.Bahçe'nin bir süre gündeminde kalan isimlerden Malang Sarr işi zora girdi. Nice ile sözleşmesi sona eren 21 yaşındaki stoper, birçok kulübün transfer listesinde yer alırken, İngiliz ekibi 'nin bu futbolcuya imza atmaya hazırlandığı öğrenildi.

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