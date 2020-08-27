27 Ağustos 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Eran Zahavi Fenerbahçe'yi Instagram'dan takibe aldı!

Sosyal medyadan takibe aldı! İşte o detay
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 Giriş Tarihi: 27.08.2020

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren 'nin listesinde yer alan futbolculardan , Fenerbahçe'yi sosyal medya hesabından takibe aldı.

'nin listesinde yer alan İsrailli golcü , Fenerbahçe'nin Instagram hesabını takibe aldı. Eran Zahavi aynı zamanda 'ın yıldızı 'yu da takip ediyor.

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