25 Ağustos 2020, Salı

FENERBAHÇE

Luiz Gustavo: Fenerbahçe’nin adı yeter

Fenerbahçe’nin adı yeter
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 25.08.2020

Geçtiğimiz sezon transfer olduğu F.Bahçe'de vazgeçilmezler arasına giren , önemli açıklamalar yaptı. Brezilyalı yıldız "Kulübümüzün adı bile her zaman şampiyonluk için favoridir. Yarıştığımız tüm kulvarlarda üst sıralarda olmamız gerekir." dedi.

Geçtiğimiz sezon transfer olduğu F.Bahçe'de vazgeçilmezler arasına giren , önemli açıklamalar yaptı. İşte Sambacı'nın öne çıkan sözleri: "Yeni bir oyun tarzını anlamaya çalışıyoruz. İdmanlarda bunun üzerine çalışıyoruz. Geçen sezonkinden farklı antrenmanlar yapıyoruz. Eğer böyle devam edersek kısa sürede hocamızın istediği gibi bir takım ortaya çıkartabiliriz. Her zaman söylüyorum, 'Maçları kazanmak istiyorsanız, ligi kazanmak istiyorsanız önce takım ruhu olan bir takım oluşturmamız gerekiyor.' Aslında bu kamp sürecinde oluşturmak istediğimiz şeylerden biri de bu. Fenerbahçe'nin adı bile şampiyonluk için favoridir. Bizim her zaman için yarıştığımız kulvarlarda en üst sıralarda olmamız gerekir."

TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUM

Transferde de ismi Lyon ile anılan Gustavo, "Ailemle birlikte İstanbul'da yaşamaktan mutluyum. Fenerbahçe'de geçirdiğimiz süre boyunca zamanı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Çünkü Türkiye'yi gerçekten çok seviyoruz" diye konuştu.

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