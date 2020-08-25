25 Ağustos 2020, Salı

FENERBAHÇE

Filip Novak açıklamalarda bulunuyor l CANLI

Filip Novak açıklamalarda bulunuyor l CANLI
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 Giriş Tarihi: 25.08.2020

'nin yeni transferi Topuk yaylasında basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.

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