20 Ağustos 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Garry Rodrigues'ten o iddialara yanıt

Garry Rodrigues'ten o iddialara yanıt
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.08.2020

Garry Rodrigues, Olympiakos'a transfer olacağı iddialarına net bir yanıt verdi.

Garry Rodrigues, Olympiakos'a transfer olacağı iddialarına net bir yanıt verdi. İdmanlardaki hırsıyla teknik heyetin gözüne girmeye çalışan yıldız futbolcu, bir yıl daha kiralık sözleşmesinin bulunduğu Fenerbahçe'den ayrılmayacağını söyledi. 30 yaşındaki oyuncu, "Kariyerime Türkiye'de devam edeceğim. Burada yapmak istediklerim var" ifadelerini kullandı.
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