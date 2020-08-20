Garry Rodrigues'ten o iddialara yanıt

Garry Rodrigues, Olympiakos'a transfer olacağı iddialarına net bir yanıt verdi.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ

Garry Rodrigues, Olympiakos'a transfer olacağı iddialarına net bir yanıt verdi. İdmanlardaki hırsıyla teknik heyetin gözüne girmeye çalışan yıldız futbolcu, bir yıl daha kiralık sözleşmesinin bulunduğu Fenerbahçe'den ayrılmayacağını söyledi. 30 yaşındaki oyuncu, "Kariyerime Türkiye'de devam edeceğim. Burada yapmak istediklerim var" ifadelerini kullandı.