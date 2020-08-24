İşte Mandzukic’in istediği ücret

Transferde birçok isimle temas halinde olan Fenerbahçe, bonservisi elinde olan Mandzukic ile yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı.

Transferde birçok isimle temas halinde olan Fenerbahçe, bonservisi elinde olan Mandzukic ile yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı. Hırvat golcünün 4 milyon euro'dan iki senelik sözleşme talep ettiği öğrenildi. 34 yaşındaki futbolcunun ücretini çok bulan yönetim, görüşmeleri askıya almak zorunda kaldı.

DİĞER