24 Ağustos 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

İşte Mandzukic’in istediği ücret

İşte Mandzukic’in istediği ücret
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.08.2020

Transferde birçok isimle temas halinde olan Fenerbahçe, bonservisi elinde olan ile yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı.

Transferde birçok isimle temas halinde olan Fenerbahçe, bonservisi elinde olan ile yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı. Hırvat golcünün 4 milyon euro'dan iki senelik sözleşme talep ettiği öğrenildi. 34 yaşındaki futbolcunun ücretini çok bulan yönetim, görüşmeleri askıya almak zorunda kaldı.

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