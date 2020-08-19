Fenerbahçe'den flaş takas hamlesi! Doğukan Sinik için...

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor forması giyen Doğukan Sinik'i gündemine almıştı. Sarı-lacivertli yönetim, 21 yaşındaki futbolcunun transferini takas yöntemiyle bitirmeyi planlıyor. İşte detaylar...

Antalyaspor formasını giyen Doğukan Sinik'in transferi için pazarlıklarını sürdüren Fenerbahçe son olarak takas formülünü gündemine aldı. Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin genç yıldıza karşılık Murat Sağlam veya Sadık'ı teklif edeceği belirtiliyor. Doğukan Sinik de Fenerbahçe'de oynamayı çok istiyor.

25 MAÇTA 1 GOL 3 ASİST

Kariyerine Antalyaspor altyapısında başlayan Doğukan Sinik, 2017 yılında A takımla maçlara çıkmaya başladı. Akdeniz temsilcisi ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç yıldız, bu sezon ligde ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 25 maçta 1 gol atarken 3 de asist yaptı.

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