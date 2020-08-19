Fenerbahçe'den flaş takas hamlesi! Doğukan Sinik için...
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor forması giyen Doğukan Sinik'i gündemine almıştı. Sarı-lacivertli yönetim, 21 yaşındaki futbolcunun transferini takas yöntemiyle bitirmeyi planlıyor. İşte detaylar...
Antalyaspor formasını giyen Doğukan Sinik'in transferi için pazarlıklarını sürdüren Fenerbahçe son olarak takas formülünü gündemine aldı. Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin genç yıldıza karşılık Murat Sağlam veya Sadık'ı teklif edeceği belirtiliyor. Doğukan Sinik de Fenerbahçe'de oynamayı çok istiyor.
25 MAÇTA 1 GOL 3 ASİST
Kariyerine Antalyaspor altyapısında başlayan Doğukan Sinik, 2017 yılında A takımla maçlara çıkmaya başladı. Akdeniz temsilcisi ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç yıldız, bu sezon ligde ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 25 maçta 1 gol atarken 3 de asist yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama