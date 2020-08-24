24 Ağustos 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Öznur Kablo'da corona virüsü vakası

F.Bahçe'de bir Covid-19 vakası daha!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 Giriş Tarihi: 24.08.2020

Fenerbahçe Öznür Kablo Kadın Basketbol Takımı teknik ekipten bir çalışanın yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Sarı lacivertli kulüp'ten yapılan açıklamada, " Kadın Basketbol Takımımızın oyuncularına ve teknik ekibine Covid-19 tanı testi yapılmıştır. Teknik ekipten bir çalışanımızın test sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testte pozitif çıkan teknik ekip çalışanımız ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır. Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

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