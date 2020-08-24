Mario Mandzukic Roma ile görüşmelere başladı! Fenerbahçe...
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, kadrosuna santrfor da dahil etmek istiyor. Bu kapsamda gündeme gelen Hırvat golcü Mario Mandzukic, Roma ile görüşmelere başladı. Deneyimli golcü, İtalyan ekibinden de sarı-lacivertlilerden istediği rakamı istedi. İşte detaylar...
Juventus ile sözleşmesi sona eren Mario Mandzukic takım arayışlarına başladı. Dünyaca ünlü santrforun adı Fenerbahçe ile anılırken İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Tuttosport'un haberine göre, Hırvat golcü, İtalya Serie A takımlarından Roma ile görüşmelere başladı.
FENERBAHÇE'DEN İSTEĞİYLE AYNI!
Bonservisi elinde olan yıldız futbolcu, Fenerbahçe'den talep ettiği ücret olan 4 milyon euro (35 milyon lira) aynısını Roma'dan istedi. Mario Mandzukic'in yıllık 2 senelik sözleşme arzu ettiği ve İtalyan kulübü ile görüşmelerin sürdüğü bildirildi.
Kariyerinde Bayern Münih, Atletico Madrid ve Juventus gibi devlerin formasını giyen 34 yaşındaki golcü, geçtiğimiz sezonu Al Duhail'de geçirdi.
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