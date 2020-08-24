24 Ağustos 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Jose Sosa'ya corona virüsü şoku!

Jose Sosa'ya corona virüsü şoku!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 Giriş Tarihi: 24.08.2020

'nin yeni transferi 'nın eşi Carolina Alurralde, corona virüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

'nın eşi Carolina Alurralde, testinin pozitif çıktığını açıkladı.

'nin yeni transferlerinden Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, corona virüse yakalandı. Alurralde, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, test sonucunun pozitif çıktığını ve 14 gün karantinada kalacağını duyurdu.

Carolina Alurralde, paylaşımın ardından takipçilerinden birçok destek mesajı aldı.
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