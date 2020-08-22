Fenerbahçe'nin parolası "aile ortamı"
Yeni sezon öncesi kampını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'de parola belli oldu. Takımdaki aile ortamı, futbolculara da olumlu olarak yansıyor.
Sezon hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertli takımda sağlanan aile ortamı, futbolcuların performansına da olumlu yansıyor. Özellikle taktik antrenmanlarda oynanan çift kale maçlarda kıran kırana mücadele sergileyen futbolcular; teknik heyet ve yönetimden tam not alıyor. Takımdaki yoğun çalışma temposuna aile, arkadaşlık ve güven ortamı eklenince başarının da sezon sonunda geleceği düşüncesi tüm ekibe hakim. Fenerbahçeli oyuncular tüm sosyal aktivitelere birlikte katılıp, beraber vakit geçirirken, sohbet ediyor, eğlenceli anlar yaşıyor ve günün yorgunluğunu atıyor. Aile ortamının en büyük göstergelerinden olan bu tablo, kamp fotoğraflarında ve kulübün sosyal medya içeriklerinde de açıkça görülüyor.
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