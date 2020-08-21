21 Ağustos 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe corona virüsü test sonuçlarını açıkladı

F.Bahçe Covid-19 sonuçlarını açıkladı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.08.2020

2020/2021 sezonu için çalışmalarını 'de bulunan 'nda sürdüren , takıma yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

Yeni sezon hazırlıklarını 'de sürdüren Futbol Takımı'na yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıktı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dün yapılan PCR testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır." denildi.

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