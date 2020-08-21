21 Ağustos 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Vedat Muriqi'nin menajeri Haluk Canatar: Engel görmüyorum

Muriqi'nin menajeri açıkladı! Engel görmüyorum
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 21.08.2020 Giriş Tarihi: 21.08.2020

Vedat Muriqi'nin menajeri , Kosovalı futbolcunun geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Canatar, "Kulüpler kabul ederse, Vedat Muriç'in temsilcisi olarak, Muriç'in Lazio'da oynamasına engel görmüyorum." ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Vedat Muriqi'nin menajeri , Kosovalı golcüyü kadrosuna katmak için uzun süredir uğraş veren Lazio ile transfer için son aşamada olduklarını ifade etti.

Muriqi'nin menajeri Haluk Canatar, "Lazio Kulübü'nün Vedat Muriç konusunda ciddi bir çalışması var Fenerbahçe ile görüşüyorlar. Bu görüşmeler henüz bitmedi ama sona yaklaşıyor. Kulüpler kabul ederse, Vedat Muriç'in temsilcisi olarak, Muriç'in Lazio'da oynamasına engel görmüyorum." dedi.

Muriqi Lazio ile anlaştı mı? Menajeri açıkladı!

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