17 Ağustos 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Artık 1 numaranın sahibi Altay

Artık 1 numaranın sahibi Altay
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.08.2020

'in geçtiğimiz sezon teknik heyete geçmesine rağmen giyilmeyen 1 numaralı forma artık Altay Bayındır'ın...

22 yaşındaki file bekçisi, İstanbulspor ile önceki gün oynanan hazırlık maçında en son 'in giydiği formayı sırtına geçirdi. İstanbul maçının ilk 45 dakikası kaleyi koruyan Altay, teknik heyetten tam puan aldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Rodrigues’e talip çıktı! Rodrigues’e talip çıktı!
İşte Isla’nın yeni adresi İşte Isla’nın yeni adresi
Yıldız avı da sürüyor Yıldız avı da sürüyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör