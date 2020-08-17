17 Ağustos 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

"Fenerbahçe’ye her an transfer olabilirler"

Fenerbahçe’ye her an transfer olabilirler
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.08.2020

Transfer gündemine gelen isimlerden Selmani ve Murat Elkatmış için Menemen'den açıklama geldi. İzmir ekibinin hocası Cenk Laleci, F.Bahçe'nin resmi teklif yaptığı iki futbolcunun takımdan ayrılabileceğini söyledi.

Transfer gündemine gelen isimlerden Selmani ve Murat Elkatmış için Menemen'den açıklama geldi. İzmir ekibinin hocası Cenk Laleci, F.Bahçe'nin resmi teklif yaptığı iki futbolcunun takımdan ayrılabileceğini söyledi. 22 yaşındaki kaleci Selmani ile 19 yaşındaki kanat oyuncusu Murat, 2019-20'de takımlarının önemli isimleri arasında yer aldı.

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