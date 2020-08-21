22 Ağustos 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Jose Sosa resmen Fenerbahçe'de! Anlaşma 2 yıllık...

Sosa resmen F.Bahçe'de! Forma numarası...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 22.08.2020 Giriş Tarihi: 21.08.2020

çalışmalarına tam gaz devam eden , gündemine 'yı almış ve Arjantinli oyuncuyu İstanbul'a getirmişti. Sarı-lacivertliler, deneyimli oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Ernesto Sosa ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Arjantinli futbolcu Jose Ernesto Sosa'yı kadrosuna kattığını sosyal medya hesabından duyurdu. 2 yıllık sözleşmeye imza atan tecrübeli futbolcu, gecenin geç saatlerinde takımın kamp yaptığı Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'ne gelecek ve kamp kadrosuna dahil olacak. Ayrıca , daha önce Emre Belözoğlu'na ait olan 5 numaralı formayı giyecek.

Fenerbahçe Sosa transferini böyle duyurdu

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