18 Ağustos 2020, Salı

FENERBAHÇE

"Gustavo'yu satma başkan"

Gustavo'yu satma başkan
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.08.2020

'un ısrarla kadrosuna katmak istediği için taraftarları ayaklandı! Fransız ekibinin son olarak 8.5 milyon euro bonservis önerdiği 33 yaşındaki orta sahanın satılmasına karşı çıkan 12. adam, sosyal medyadan yönetime mesaj gönderdi.

'un ısrarla kadrosuna katmak istediği için taraftarları ayaklandı! Fransız ekibinin son olarak 8.5 milyon euro bonservis önerdiği 33 yaşındaki orta sahanın satılmasına karşı çıkan 12. adam, sosyal medyadan yönetime mesaj gönderdi. "Gustavo'yu satma başkan" tweetlerinin yanı sıra birçok taraftar, Brezilyalı oyuncunun yerinin doldurulamayacağını savundu. Çok az sayıda Fenerbahçe taraftarı da Sambacı'nın konuşulan bedellere satılmasının kulübe katkı sağlayacağını yazdı
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