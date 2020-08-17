Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezon başında 2 yıllığına Al İttihad'dan kiraladığı Garry Rodrigues'e talip çıktı. 29 yaşındaki kanat oyuncusu için Yunan ekibi Olympiakos'a devreye girdi.

Daha önce Yunan Ligi'nde PAOK forması giyen yıldız futbolcunun transferinde ısrarcı olduğu iddia edilen Olympiakos'un tüm şartları zorladığı belirtildi. Fenerbahçe formasıyla 2019-20'de 26 lig maçına çıkan Rodrigues, 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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