17 Ağustos 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Rodrigues’e talip çıktı!

Rodrigues’e talip çıktı!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.08.2020

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezon başında 2 yıllığına Al İttihad'dan kiraladığı Garry Rodrigues'e talip çıktı. 29 yaşındaki kanat oyuncusu için ekibi Olympiakos'a devreye girdi.

Daha önce Ligi'nde PAOK forması giyen yıldız futbolcunun transferinde ısrarcı olduğu iddia edilen Olympiakos'un tüm şartları zorladığı belirtildi. Fenerbahçe formasıyla 2019-20'de 26 lig maçına çıkan Rodrigues, 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
İşte Isla’nın yeni adresi İşte Isla’nın yeni adresi
Yıldız avı da sürüyor Yıldız avı da sürüyor
Sadık’tan mesaj var Sadık’tan mesaj var
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör