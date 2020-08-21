Son dakika haberine göre; Fenerbahçe Kulübü, Alper Potuk'un sözleşmesinin karşılıklı olarak sona erdirildiğini açıkladı. 29 yaşındaki oyuncunun 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Fenerbahçe, 2013 yılından beri takımda olan Alper Potuk'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2022'ye kadardı ancak yollar ayrıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

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