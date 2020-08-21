21 Ağustos 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Alper Potuk takım arkadaşlarına veda etti

Alper Potuk takım arkadaşlarına veda etti
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.08.2020

hazırlıklarını 'nda yapılan akşam antrenmanıyla sürdürdü. Fenerbahçe'den ayrıldığı açıklanan ise takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaştı.

, hazırlıklarını Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen çalışma saat 17.30'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Duran top organizasyonlarıyla süren idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını yarın saat 17.00'da 'le yapacağı hazırlık maçıyla sürdürecek. Sarı-lacivertliler ilk hazırlık maçında İstanbulspor'u 4-0 mağlup etmişti.

ALPER POTUK'A VEDA

Fenerbahçe'den ayrıldığı açıklanan futbolcu , antrenman öncesi teknik heyet ve takım arkadaşlarına veda etti.

Alper'le yollar ayrıldı! Yapılan açıklamada... haberin devamı

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