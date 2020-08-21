Alper Potuk takım arkadaşlarına veda etti

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda yapılan akşam antrenmanıyla sürdürdü. Fenerbahçe'den ayrıldığı açıklanan Alper Potuk ise takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaştı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen çalışma saat 17.30'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Duran top organizasyonlarıyla süren idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını yarın saat 17.00'da Fatih Karagümrük'le yapacağı hazırlık maçıyla sürdürecek. Sarı-lacivertliler ilk hazırlık maçında İstanbulspor'u 4-0 mağlup etmişti.

ALPER POTUK'A VEDA

Fenerbahçe'den ayrıldığı açıklanan futbolcu Alper Potuk, antrenman öncesi teknik heyet ve takım arkadaşlarına veda etti.

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