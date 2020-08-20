20 Ağustos 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Sinan Gümüş ilk antrenmanına çıktı

Sinan Gümüş ilk antrenmanına çıktı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.08.2020

'de yeni transfer takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Genoa'dan transfer edilen Gümüş, Filip Novak ile düz koşu yaptı.

Yeni sezon hazırlıklarını 'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren sarı-lacivertliler, günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde yaptı. Yeni transfer de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.


Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen çalışma saat 10.30'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Dayanıklılık koşularıyla süren idman, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertliler yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

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