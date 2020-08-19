19 Ağustos 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Lemos yattı!

Lemos yattı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.08.2020

Stoper adayları listesine bir süre önce Mauricio Lemos da girmişti. Yönetim, 24 yaşındaki Uruguaylı stoper için Las Palmas'a fiyat sormuştu. bu transfer için 3 milyon euro istedi.

Stoper adayları listesine bir süre önce Mauricio Lemos da girmişti. Yönetim, 24 yaşındaki Uruguaylı stoper için Las Palmas'a fiyat sormuştu. bu transfer için 3 milyon euro istedi. Bu rakamı yüksek bulan sarı-lacivertliler, Lemos defterini tamamen kapattı.
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