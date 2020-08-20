Garry Rodrigues Olympiakos'a mı gidiyor? İstenilen rakam...
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz 2 yıllığına kiraladığı Garry Rodrigues için kulübü Al Ittihad istediği rakamı belirledi. Arabistan temsilcisi, 29 yaşındaki oyuncuya talip olan Olympiakos'tan 2.5 milyon Euro talep etti.
Fenerbahçe'de kiralık sözleşmesinin feshedilmesi için kulüp bulması beklendiği kaydedilen Garry Rodrigues'in, Olympiakos ile görüşmeleri ile ilgili yeni bir haber var.
Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Al Ittihad'ın, Galatasaray'dan 10 milyon 250 bin Dolar karşısında kadrosuna kattığı Rodrigues için 2.5 milyon euro talep ettiği ve Yunan ekibinin bu bedeli şu anda vermeye yanaşmadığı kaydedildi.
29 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmak isteyen Olympiakos'un, en fazla 1 milyon euro ödeme yapabileceğini de ilettiği belirtildi.
Fenerbahçe ile 1 yıllık daha kiralık anlaşması olan Garry Rodrigues, geçen sezon 29 maça çıktı ve 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
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