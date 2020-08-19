19 Ağustos 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Sosa'da mutlu son

Sosa'da mutlu son
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.08.2020

Süper Lig'i bilen ve bonservisi elinde olan isimler üzerinde duran F.Bahçe, temas halinde olduğu Jose Sosa'da da mutlu sona ulaştı.

Süper Lig'i bilen ve bonservisi elinde olan isimler üzerinde duran F.Bahçe, temas halinde olduğu Jose Sosa'da da mutlu sona ulaştı. Trabzon ile sözleşmesi sona eren yıldız futbolcuyla anlaşma sağlayan sarı-lacivertlilerin kısa süre içinde transferi duyurması bekleniyor. Kanarya, 2 yıllık sözleşme imzalayacağı Tangocu'ya senelik 1.5 milyon euro ödeyecek. 35 yaşındaki futbolcuya 1.5 milyon euro imza parası verecek olan F.Bahçe'nin kasasından Sosa'nın menajeri için de 250 bin euro çıkacak. 3 yıldır Trabzon forması giyen yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon oynadığı 42 resmi maçta 11 gol, 11 asistlik performans sergiledi.
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