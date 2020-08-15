CAS Giuliano için kararını verdi! Fenerbahçe...

Fenerbahçe, 2018 yazında Al Nassr'a 10.5 milyon Euro bonservis bedeliyle gönderdiği Giuliano için transfer taksitlerini alamadığı gerekçesiyle CAS'a başvurmuştu. CAS, sarı-lacivertlileri haklı buldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'ye CAS'tan müjdeli bir haber geldi. Sarı lacivertlilerin 10.5 milyon euro karşılığında Al Nassr'a sattığı Giuliano'da, bonservis ücreti düğümü sonunda çözüldü. Sarı-lacivertliler 6.2 milyon euroluk bir kısmı alamadığı için CAS'a giderken, Suudi kulübü de rakamın 4.5 milyon euro olduğunu iddia etmişti.

Hatta Al Nassr yöneticisi Ahmed Al-Amir yaptığı açıklamada, "Faiz ödeme kararına itiraz ediyoruz" ifadelerini kullanmış ve borcun 6.2 milyon Euro olmadığını söylemişti.

CAS KARARINI VERDİ

Bu gelişmeler sonrasında olay CAS'a taşındı. Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; CAS, 14 Ağustos'ta Fenerbahçe'yi haklı buldu ve Al Nassr'ın talebini reddetti. Yani Al Nassr kulübü, Fenerbahçe'ye 6.2 milyon euroluk bir ödeme yapmak zorunda. Ayrıca Al Nassr'ın bu ödemeyi geciktirmesi durumunda daha fazla faiz ve kulübe transfer yasağı gelmesi de gündemde yer alıyor.

Bu kararın ardından sarı-lacivertli takımın kasasına 6.2 milyon euro girecek. Al Nassr'ın bu parayı ödememesi durumunda transfer yasağı ile karşı karşıya kalacağı ifade ediliyor.

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