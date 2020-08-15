15 Ağustos 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

CAS Giuliano için kararını verdi! Fenerbahçe...

CAS Giuliano için kararını verdi! F.Bahçe...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.08.2020

Fenerbahçe, 2018 yazında 'a 10.5 milyon Euro bonservis bedeliyle gönderdiği Giuliano için transfer taksitlerini alamadığı gerekçesiyle CAS'a başvurmuştu. CAS, sarı-lacivertlileri haklı buldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'ye CAS'tan müjdeli bir haber geldi. Sarı lacivertlilerin 10.5 milyon euro karşılığında 'a sattığı Giuliano'da, bonservis ücreti düğümü sonunda çözüldü. Sarı-lacivertliler 6.2 milyon euroluk bir kısmı alamadığı için CAS'a giderken, Suudi kulübü de rakamın 4.5 milyon euro olduğunu iddia etmişti.

Hatta Al Nassr yöneticisi Ahmed Al-Amir yaptığı açıklamada, " ödeme kararına itiraz ediyoruz" ifadelerini kullanmış ve borcun 6.2 milyon Euro olmadığını söylemişti.

Resim

CAS KARARINI VERDİ

Bu gelişmeler sonrasında olay CAS'a taşındı. Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; CAS, 14 Ağustos'ta Fenerbahçe'yi haklı buldu ve Al Nassr'ın talebini reddetti. Yani Al Nassr kulübü, Fenerbahçe'ye 6.2 milyon euroluk bir ödeme yapmak zorunda. Ayrıca Al Nassr'ın bu ödemeyi geciktirmesi durumunda daha fazla faiz ve kulübe transfer yasağı gelmesi de gündemde yer alıyor.

Bu kararın ardından sarı-lacivertli takımın kasasına 6.2 milyon euro girecek. Al Nassr'ın bu parayı ödememesi durumunda transfer yasağı ile karşı karşıya kalacağı ifade ediliyor.

Muriqi yerine Sambacı! İlk teklif iletildi haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Muriqi yerine Sambacı! İlk teklif iletildi Muriqi yerine Sambacı! İlk teklif iletildi
Fenerbahçe'den Bastos bombası Fenerbahçe'den Bastos bombası
F.Bahçe'den Bakasetas atağı! F.Bahçe'den Bakasetas atağı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör