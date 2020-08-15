Fenerbahçe'den Bastos bombası
Başta forvet ve kanat transferleri üzerinde duran Fenerbahçe için İtalya'dan flaş transfer iddiaları gelmeye başladı. Buna göre SKY Sport Italia, sarı-lacivertlilerin Lazio'nun 29 yaşındaki stoperi Bastos için fiyat sorduğunu duyurdu.
Başta forvet ve kanat transferleri üzerinde duran Fenerbahçe için İtalya'dan flaş transfer iddiaları gelmeye başladı. Buna göre SKY Sport Italia, sarı-lacivertlilerin Lazio'nun 29 yaşındaki stoperi Bastos için fiyat sorduğunu duyurdu. Haberde Vedat Muriç için yapılan görüşmeler sırasında sarı-lacivertlilerin de Angolalı savunmacı için girişimde bulunduğu kaydedildi. Lazio cephesi ile Fenerbahçe'nin pazarlıklarını sürdürdüğü ileri sürülürken; "Lazio, Bastos için Fenerbahçe'ye 'evet' diyebilir. Türkler de oyuncuyu ikna ederse bu transfer gerçekleşir" yorumu yapıldı.
DAHA DÜZENLİ OYNAR
1.80 boyundaki Angolalı futbolcunun 4 yıldır Serie A'da Lazio forması giydiği hatırlatılırken, Türkiye'de daha düzenli forma giyebileceğinin de altı çizildi. Oyuncunun sözleşmesinin gelecek sezon biteceği için Lazio'nun bu transferden kar etmek istediği yazıldı. Bu sezon 15'i Serie A'da olmak üzere 21 resmi karşılaşmada forma giyen ve 1258 dakika süre alan Bastos, 3 gol 1 asistlik bir performans sergiledi. Tecrübeli savunmacı, bir stoper için fazla uzun sayılmasa da güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. Bastos'un ortalama piyasa değeri ise 3 milyon euro civarında.
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