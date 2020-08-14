14 Ağustos 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Sinan Gümüş gün sayıyor

Sinan gün sayıyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.08.2020

Geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Antalyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken Sinan Gümüş, Kadıköy yolunda...

Geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Antalyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken Sinan Gümüş, Kadıköy yolunda... Geniş ve alternatifli bir kadro kurmayı planlayan Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki kanat oyuncusuyla da anlaştığı iddia edildi. Bonservisinin bulunduğu Genoa'nın kadrosunda düşünülmeyen Sinan'ın 3 yıllık bir sözleşmeye imza atması bekleniyor.
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