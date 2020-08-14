Sinan Gümüş gün sayıyor

Geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Antalyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken Sinan Gümüş, Kadıköy yolunda...

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Geçtiğimizsezon kiralık oynadığı Antalyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken Sinan Gümüş, Kadıköy yolunda... Geniş ve alternatifli bir kadro kurmayı planlayan Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki kanat oyuncusuyla da anlaştığı iddia edildi. Bonservisinin bulunduğu Genoa'nın kadrosunda düşünülmeyen Sinan'ın 3 yıllık bir sözleşmeye imza atması bekleniyor.