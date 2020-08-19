19 Ağustos 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ali Koç'u kabul etti

Başkan Erdoğan Ali Koç'u kabul etti
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.08.2020

Başkan , Başkanı 'u 'nde kabul etti.

Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın , Başkanımız 'u 'nde kabul etti. Başkanımız, görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımıza, Fenerbahçemizin 2020-21 sezonu formalarını takdim etti." ifadeleri kullanıldı.

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