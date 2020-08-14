14 Ağustos 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Erol Bulut’tan jest

Erol Bulut’tan jest
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 14.08.2020

Hazırlıklarına Samandıra'da devam eden Fenerbahçe'den dün teknik direktör 'tan futbolculara jest vardı...

Hazırlıklarına Samandıra'da devam eden Fenerbahçe'den dün teknik direktör 'tan futbolculara jest vardı... Genç hoca, zorlu koşu antrenmanında özverili çalışan futbolcularının akşam antrenmanını iptal etti. Bulut'un tempoyu yükselttiği dönemde futbolcular, sprint çalışması sırasında 25 kilometre hız barajını aştı ve hocalarından tebrik aldı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'de bir imza daha yolda! Alacağı ücret bile belli F.Bahçe'de bir imza daha yolda! Alacağı ücret bile belli
Bulut istedi yönetim harekete geçti! İşte hedefteki yıldız isim Bulut istedi yönetim harekete geçti! İşte hedefteki yıldız isim
Fedor Smolov yine gündemde Fedor Smolov yine gündemde
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör