Fenerbahçe'de corona virüsü test sonuçları belli oldu
Fenerbahçe, futbolculara ve teknik heyete yapılan corona virüsü testlerinin sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamada testlerin negatif çıktığı bildirildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;
Fenerbahçe Kulübü'nde yeni sezon hazırlık kampının ikinci bölümü öncesinde bugün yapılan COVID-19 PCR testleri sonucunda teknik ekip, futbolcular ve kulüp personelinin testleri negatif çıktı.
Saat 19.00'da Topuk Yaylası'na gitmek üzere Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden hareket edecek olan Fenerbahçe kafilesine koronavirüs testi yapıldı. Teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeline yapılan COVID-19 PCR testleri sonucunda pozitif vakaya rastlanmadı. Sarı lacivertli kafile tam kadro olarak Topuk Yaylası'na gidecek ve burada 10 günlük bir kamp yapacak.
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