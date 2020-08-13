13 Ağustos 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Emre Nasuh kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?

Emre Nasuh kimdir?
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 Giriş Tarihi: 13.08.2020

'nin genç yeteneklerinden 'un kariyeri ve özellikleri merak konusu oldu. Peki, Emre Nasuh kimdir? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?

, 2001 yılında Adana'da dünyaya geldi. 2012'de Adana Gençlerbirliği'nde futbola başladı. Emre Nasuh 2013'te altyapısına oldu. 2014 yılında olan All-star turnuvasında en değerli oyuncu seçildi. Genç futbolcu Fenerbahçe ile 2020 kampına dahil edildi. On numara ve merkez orta saha pozisyonunda görev yapıyor ve 179 boyunda.

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