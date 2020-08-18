18 Ağustos 2020, Salı

FENERBAHÇE

İlk şampiyonluk atletlerden geldi

İlk şampiyonluk atletlerden geldi
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.08.2020

'de düzenlenen U20 'nde zafere uzanan taraf oldu. Sarı-lacivertliler, hem kadınlarda hem de erkeklerde şampiyonluğa ulaştı.

'de düzenlenen U20 'nde zafere uzanan taraf oldu. Sarı-lacivertliler, hem kadınlarda hem de erkeklerde şampiyonluğa ulaştı. Erkeklerde 162.5 puanla Belediye ve Belediye'yi geride bırakan Kanarya; kadınlarda da 123 puanla ve Belediye'nin önünde zirveye çıkmayı başardı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Transfer şov başlıyor! Topuk Yaylası'nda yıldızlar geçidi Transfer şov başlıyor! Topuk Yaylası'nda yıldızlar geçidi
Altıparmak açıkladı! Thiam ve F.Bahçe... Altıparmak açıkladı! Thiam ve F.Bahçe...
Muriqi'nin ardından bir Kosovalı daha! Resmi teklif yapıldı Muriqi'nin ardından bir Kosovalı daha! Resmi teklif yapıldı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör