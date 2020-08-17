17 Ağustos 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de yeni sezon mesaisi

Fenerbahçe'de yeni sezon mesaisi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 17.08.2020

, hazırlıklarına 'nde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde saat 17.30'da ısınma hareketleriyle başlayan idman, dayanıklılık koşularıyla sürdü. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın sabah saatlerinde 'nde yapacağı idmanla sürdürecek ve akşam saatlerinde kamp için Tesisleri'ne gidecek.

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