Fenerbahçe'de Vedat Muriqi gidiyor Adis Jahovic geliyor!
Fenerbahçe, Kosovalı yıldız Vedat Muriqi'nin Lazio’ya imza atması halinde ligi bilen bir ismi kadrosuna katacak. Kanarya, Antalya’nın Makedon forveti Adis Jahovic'i renklerine bağlayacak...
Düşük maliyetli ve Süper Lig'i bilen futbolcular üzerinde duran Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-lacivertliler, Kosovalı yıldızı Vedat Muriç'in 18 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya satılması halinde Adis Jahovic'i kadrosuna katacak. Kanarya, geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer olduğu Antalyaspor ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki golcüyü takas yoluyla renklerine bağlayacak. Fenerbahçe'nin takasta iki futbolcuyu Güney ekibine sunacağı belirtildi. Son 4 sezonda Türkiye'de Göztepe, Konyaspor, Yeni Malatya ve Antalya formaları giyen 33 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Süper Lig'deki en golcü sezonunu yaşadı. Ligin ilk yarısında Malatyaspor ile 18 maçta 11 kez rakip fileleri havalandıran tecrübeli oyuncu, Antalyaspor'da da 13 karşılaşmada 6 gol sevinci yaşadı. 1.91'lik oyuncu, güçlü fiziği, hava toplarındaki üstünlüğü ve son vuruşlardaki başarısıyla öne çıkıyor. Bu arada Jahovic, Kuzey Makedonya Milli Takımı'nın da formasını giyiyor.
ŞOV HAFTASI
Transfer sezonunun resmen açıldığı 4 Ağustos haftası 4 transferi birden açıklalayan Fenerbahçe, bu hafta içinde de şova devam etmesi bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin uzun süredir görüşme halinde olduğu ve el sıkıştığı isimleri hafta içinde farklı günlerde açıklayacağı belirtiliyor. Kanarya'nın anlaştığı iddia edilen Lemos, Perotti ve Alpaslan Öztürk gibi isimlere forma giydireceği ifade ediliyor.
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