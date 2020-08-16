16 Ağustos 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Varsa yoksa Visca

Varsa yoksa Visca
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.08.2020

, geçtiğimiz sezonlardan bu yana kadrosuna katmayı hedeflediği 'dan vazgeçmiyor. , ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Boşnak kanat oyuncusunu bir miktar para ve takasla bitirmeyi planlıyor.

, geçtiğimiz sezonlardan bu yana kadrosuna katmayı hedeflediği 'dan vazgeçmiyor. , ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Boşnak kanat oyuncusunu bir miktar para ve takasla bitirmeyi planlıyor. Sarı-lacivertlilerin Miha Zajc'ı bu transferde kullanmak istediği belirtiliyor.
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