Muriqi 25 milyon Euro!

Uzun süredir Lazio'nun peşinde olduğu Vedat Muriqi için pazarlık devam ediyor. İtalyan Calciomercato, İtalyan ekibinin son olarak 18 milyon euro teklif ettiği iddia ederken, Fenerbahçe'nin 25 milyon Euro'da direttiğini yazdı.

26 yaşındaki futbolcunun transferinde ısrarcı olan Lazio, tüm şartları zorluyor, Fenerbahçe ise istediği bedelin altına düşmüyor. Önümüzdeki günlerde tarafların bir kez daha masaya oturacağı ve somut adımların atılabileceği vurgulanıyor. Fenerbahçe formasıyla bu sezon 36 resmi maça çıkan Kosovalı futbolcu, 17 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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