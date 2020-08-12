12 Ağustos 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Samandıra’da Erol Bulut rüzgarı

Samandıra’da Erol Bulut rüzgarı
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.08.2020

Sarı-lacivertlilerin yeni hocası , uyguladığı antrenman metotlarıyla futbolcularını 2020-21'e hazırlıyor. İlk olarak idmanlarda en az 4 kilometre koşma şartı koyan genç teknik adam, artan temponun sezon içerisinde meyvelerini toplayacaklarını öğrencilerine anlatıyor.

45 yaşındaki hoca, Samandıra'da koyduğu kurallarla takım disiplinine de önem veriyor. Toplanma saatlerine dikkat eden Bulut, iki idman arası oyuncuların tesiste dinlenmesini istiyor, yemeklerde de herkesin bir arada olması gerektiğinin altını çiziyor.

TESTTEN GEÇTİLER
Hazırlıklarını sürdüren F.Bahçe'de dün futbolcular, birçok testten geçti. Oyuncular, 'nde yağ ölçümü, 3D vücut ve postür analizi ile sıçrama testine tabi tutuldu, akşam saatlerinde de laktat testinden geçti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe transferde durmuyor! Eduardo olmazsa B planı hazır F.Bahçe transferde durmuyor! Eduardo olmazsa B planı hazır
Mert Hakan transferinde flaş gerçek! Sivasspor'dan açıklama geldi Mert Hakan transferinde flaş gerçek! Sivasspor'dan açıklama geldi
Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer hamlesini açıkladı! Erol Bulut çok istiyor Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer hamlesini açıkladı! "Erol Bulut çok istiyor"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör