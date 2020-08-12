12 Ağustos 2020, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
45 yaşındaki hoca, Samandıra'da koyduğu kurallarla takım disiplinine de önem veriyor. Toplanma saatlerine dikkat eden Bulut, iki idman arası oyuncuların tesiste dinlenmesini istiyor, yemeklerde de herkesin bir arada olması gerektiğinin altını çiziyor.
Samandıra’da Erol Bulut rüzgarı
Sarı-lacivertlilerin yeni hocası Erol Bulut, uyguladığı antrenman metotlarıyla futbolcularını 2020-21'e hazırlıyor. İlk olarak idmanlarda en az 4 kilometre koşma şartı koyan genç teknik adam, artan temponun sezon içerisinde meyvelerini toplayacaklarını öğrencilerine anlatıyor.
45 yaşındaki hoca, Samandıra'da koyduğu kurallarla takım disiplinine de önem veriyor. Toplanma saatlerine dikkat eden Bulut, iki idman arası oyuncuların tesiste dinlenmesini istiyor, yemeklerde de herkesin bir arada olması gerektiğinin altını çiziyor.
TESTTEN GEÇTİLER
Hazırlıklarını sürdüren F.Bahçe'de dün futbolcular, birçok testten geçti. Oyuncular, Can Bartu Tesisleri'nde yağ ölçümü, 3D vücut ve postür analizi ile sıçrama testine tabi tutuldu, akşam saatlerinde de laktat testinden geçti.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama