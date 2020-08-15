15 Ağustos 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Perotti'de fark 300 bin euro

Perotti'de fark 300 bin euro
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.08.2020

için büyük çaba harcanan sol kanat oyuncusu Diego Perotti konusunda İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe ve Roma'nın rakam konusunda pazarlık yaptığını yazdı. Roma 2 milyon euro isterken, sarı-lacivertlilerin 1.7 milyon euroya çıktığı ifade edildi.

için büyük çaba harcanan sol kanat oyuncusu Diego Perotti konusunda İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe ve Roma'nın rakam konusunda pazarlık yaptığını yazdı. İtalyan ekibinin 2 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği futbolcu için Fenerbahçe'nin daha düşük bir teklif yaptığı kaydedildi. Fenerbahçe yönetiminin daha önce yaptığı 1.5 milyon euro'luk önerisini 1.7'ye çıkardığı ifade edildi. Ayrıca 32 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalması nedeniyle sarı-lacivertlilerin 2+1 yıllık anlaşma üzerinden oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi. Arjantinli futbolcu bu sezon 21 maçta forma giydi ve 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

İTALYAN GAZETECİ DE YAZDI
Son 3 sezondur yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sıkıntı çeken Perotti; adale, bilek ve kas sakatlıkları gördü. Arjantinli futbolcu bu süreçlerde toplam 51 karşılaşmada forma giyemedi.

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