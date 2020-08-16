Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'deki son durum!

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe birçok futbolcu ile anılıyor. Fenerbahçe'de özellikle stoper, orta saha, kanatlar ve forvete yeni adaylar eklendi. Visca, Perotti, Valencia, Remy gibi isimler Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alıyor. Son dakika transfer haberine göre; Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler ve o isimlerle ilgili son durumlar haberimizde...

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönüş, Caner Erkin ve Novak'ı kadrosuna katmıştı. Eksik ve zayıf bölgelerin tespitini yapan teknik heyet transfer için gerekli isim ve bölgeleri belirledi. Sarı-lacivertli takım birçok futbolcu ile ilgileniyor.

EDIN VISCA

Fenerbahçe, Başakşehir ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan kanat oyuncusunu bir miktar para ve takasla bitirmeyi planlıyor. Takasta ismi geçen futbolcular ise Ozan Tufan ve Miha Zajc...

PEROTTI

Roma ile büyük ölçüde anlaşan Fenerbahçe, transferi kısa süre içinde duyurmanın planlarını yapıyor. 4 yıldır Roma forması giyen 32 yaşındaki kanat oyuncusunun 17 Ağustos'ta İstanbul'a gelip, bir gün sonra da Topuk Yaylası'ndaki kampta yer alması bekleniyor.

MAURICIO LEMOS

Fenerbahçe'nin imza aşamasına getirdiği İspanyol kulübü Las Palmas'ın Uruguaylı stoperi Mauricio Lemos'un önümüzdeki hafta başında İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

SUBOTIC

Bu sezon Union Berlin ile 23 maça çıkan Sırp stoper, corona virüsü salgını nedeniyle verilen ara sonrası daha az kullanılmaya başlanmıştı. Tecrübeli oyuncunun yeni adresinin Fenerbahçe olacağı belirtiliyor.

HENRY ONYEKURU

Henry Onyekuru için Monaco Teknik Direktörü Niko Kovac'tan flaş bir talep geldi. Hırvat teknik adam, ismi son dönemde Fenerbahçe ile de anılan Nijeryalı yıldızdan memnun olduğunu belirtip, yönetime kalması yönünde rapor sundu.

LOIC REMY

33 yaşındaki forvetin sarı-lacivertlilerle anlaşabileceği ileri sürüldü. Kanarya'nın tecrübeli golcüye iki senelik sözleşme teklifinde bulunduğu kaydedildi.

LIVAJA

Fenerbahçe, Hırvat oyuncu için ilk teklifini yapmış durumda. Sarı-lacivertliler'in AEK'ya 2.5 milyon Euro önerdiği fakat Yunan ekibi tarafından bu bedelin yetersiz görüldüğü ve söz konusu teklifin reddedileceği aktarıldı.

ALPARSLAN ÖZTÜRK

Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer gündeminde olan Alpraslan Öztürk için görüşmeler sürüyor. Kısa süre içerisinde Alparslan Öztürk'ün Fenerbahçe forması giymesi bekleniyor.

BAPTISTAO

Fenerbahçe, yıldız forveti Vedat Muriqi'nin alternatifini buldu. Brezilyalı Baptistao Fenerbahçe'nin gündemine geldi.

ENNER VALENCIA

Vedat Muriqi'in yerine gelecek isim için çalışmalara başladı. Bulut, son olarak Meksika'da Tigres forması giyen Ekvadorlu forvet Enner Valencia'nın transfer edilmesini istedi. 30 yaşındaki golcünün ismi uzun süredir Galatasaray'la da anılıyordu.

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