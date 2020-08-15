15 Ağustos 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Türüç ve Harun'a kanca

Türüç ve Harun'a kanca
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.08.2020

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın, Fenerbahçe'nin sağ kanat oyuncusu Deniz Türüç ve kaleci için teklifte bulunduğu belirtildi.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın sarı-lacivertli takımın sağ kanat oyuncusu Deniz Türüç ve kaleci için teklifte bulunduğu belirtildi. İstanbul ekibinin ne kadarlık bir rakam önerdiği bilgisine ulaşılamasa da taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü ileri sürüldü. Sarı-lacivertli yetkililerin 27 yaşındaki Türüç ve Harun için son kararı teknik direktör Erol Bulut'a bırakacağı belirtiliyor. Piyasa değeri 3 milyon euro civarında olan Deniz, geride bıraktığımız sezon 35 resmi karşılaşmada oynadı.
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