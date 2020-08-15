15 Ağustos 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Bakasetas atağı!

F.Bahçe'den Bakasetas atağı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.08.2020

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, transferi için Alanyasporlu Anastasios Bakasetas için girişimde bulunduğu iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin Yunan yıldız için Akdeniz ekibine Jailson'u takasta teklif ettiği belirtildi.

Fenerbahçe yönetimi, transferi için tanıdık bir ismi radara aldı. Sarı-lacivertli yönetimin, Alanyaspor'un 27 yaşındaki futbolcusu Anastasios Bakasetas için girişimde bulunduğu iddia edildi. Emre Belözoğlu'nun yürüttüğü transfer operasyonunda Akdeniz temsilcisine baş baş takas teklifi yapıldığı, önerilen ismin de Brezilyalı Jailson olduğu kaydedildi. Alanyaspor yönetiminin bu girişim üzerine henüz net bir karar vermediği ve beklemek için süre istediği gelen haberler arasında. Teknik direktör Erol Bulut'un, eski öğrencisi için şartların zorlanmasını istediği, bu sebeple Belözoğlu'nun transfer için yoğun mesai harcadığı bilgisine de ulaşıldı.

DİĞER SEÇENEK MIHA ZAJC
Bakasetas transferi için bir diğer adı geçen isimse Miha Zajc... Alanyaspor'un Jailson'u kabul etmemesi halinde Slovenyalı oyuncunun önerileceği belirtildi. Hatta Zajc'ın teklif edilmesi halinde üstüne cüzi bir miktar ücret önerilebileceği de kulislerde konuşuluyor. Zajc'ın F.Bahçe ile 2023'e kadar sözleşmesi var.

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