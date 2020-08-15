Fenerbahçe'den Bakasetas atağı!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, 10 numara transferi için Alanyasporlu Anastasios Bakasetas için girişimde bulunduğu iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin Yunan yıldız için Akdeniz ekibine Jailson'u takasta teklif ettiği belirtildi.
Fenerbahçe yönetimi, 10 numara transferi için tanıdık bir ismi radara aldı. Sarı-lacivertli yönetimin, Alanyaspor'un 27 yaşındaki futbolcusu Anastasios Bakasetas için girişimde bulunduğu iddia edildi. Emre Belözoğlu'nun yürüttüğü transfer operasyonunda Akdeniz temsilcisine baş baş takas teklifi yapıldığı, önerilen ismin de Brezilyalı Jailson olduğu kaydedildi. Alanyaspor yönetiminin bu girişim üzerine henüz net bir karar vermediği ve beklemek için süre istediği gelen haberler arasında. Teknik direktör Erol Bulut'un, eski öğrencisi için şartların zorlanmasını istediği, bu sebeple Belözoğlu'nun transfer için yoğun mesai harcadığı bilgisine de ulaşıldı.
DİĞER SEÇENEK MIHA ZAJC
Bakasetas transferi için bir diğer adı geçen isimse Miha Zajc... Alanyaspor'un Jailson'u kabul etmemesi halinde Slovenyalı oyuncunun önerileceği belirtildi. Hatta Zajc'ın teklif edilmesi halinde üstüne cüzi bir miktar ücret önerilebileceği de kulislerde konuşuluyor. Zajc'ın F.Bahçe ile 2023'e kadar sözleşmesi var.
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