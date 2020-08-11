11 Ağustos 2020, Salı

FENERBAHÇE

Brahim Darri bilmecesi

Brahim Darri bilmecesi
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.08.2020

Karagümrük'lü Brahim Darri transferi belirsizliğini koruyor. 'un, prensip anlaşmasına varılan 25 yaşındaki kanat oyuncusunu veto ettiği iddia edildi.

Karagümrük'lü Brahim Darri transferi belirsizliğini koruyor. 'un, prensip anlaşmasına varılan 25 yaşındaki kanat oyuncusunu veto ettiği iddia edildi. Diğer haberlere göre ise transfer bu hafta açıklanacak. Fas asıllı oyuncu, bu sezon 33 maçta 4 gol atıp, 3 de asist gerçekleştirmişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Cenk Tosun harekatı! Beşiktaş derken... Cenk Tosun harekatı! Beşiktaş derken...
F.Bahçe transferde yıldızını buldu! Dünyaca ünlü isim... F.Bahçe transferde yıldızını buldu! Dünyaca ünlü isim...
F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Altay Bayındır... F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Altay Bayındır...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör