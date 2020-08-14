14 Ağustos 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fedor Smolov yine gündemde

Fedor Smolov yine gündemde
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.08.2020

Vedat Muriç'in Lazio'ya imza atması halinde golcü transferi yapacak olan Fenerbahçe'nin bir kez daha Fedor Smolov için görüşmelere başlayacağı öğrenildi.

Vedat Muriç'in Lazio'ya imza atması halinde golcü transferi yapacak olan Fenerbahçe'nin bir kez daha Fedor Smolov için görüşmelere başlayacağı öğrenildi. 2022'ye kadar sözleşmesinin bulunduğu Lokomotif Moskova ile daha önce yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç alamayan sarı-lacivertliler, yeniden Rus ekibinin kapısını çalacağı iddia edildi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Celta Vigo'da kiralık oynayan 30 yaşındaki Rus forvet, 14 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.
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