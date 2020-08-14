Fedor Smolov yine gündemde

Vedat Muriç'in Lazio'ya imza atması halinde golcü transferi yapacak olan Fenerbahçe'nin bir kez daha Fedor Smolov için görüşmelere başlayacağı öğrenildi.

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VedatMuriç'in Lazio'ya imza atması halinde golcü transferi yapacak olan Fenerbahçe'nin bir kez daha Fedor Smolov için görüşmelere başlayacağı öğrenildi. 2022'ye kadar sözleşmesinin bulunduğu Lokomotif Moskova ile daha önce yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç alamayan sarı-lacivertliler, yeniden Rus ekibinin kapısını çalacağı iddia edildi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Celta Vigo'da kiralık oynayan 30 yaşındaki Rus forvet, 14 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.