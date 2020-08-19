19 Ağustos 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Sinan Gümüş Fenerbahçe'de!

F.Bahçe'den bir transfer daha!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 Giriş Tarihi: 19.08.2020

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan , 6 isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirmişti. Sarı-lacivertliler son olarak 'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan , kadrosuna Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Filip Novak, Mame Thiam ve Barış Sungur'u katmıştı. Sarı-lacivertli takım son olarak Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen 'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

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