Sinan Gümüş Fenerbahçe'de!

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, 6 isimle anlaşarak kadrosunu güçlendirmişti. Sarı-lacivertliler son olarak Sinan Gümüş'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, kadrosuna Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Filip Novak, Mame Thiam ve Barış Sungur'u katmıştı. Sarı-lacivertli takım son olarak Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen Sinan Gümüş'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

Ailemize hoş geldin Sinan Gümüş 💛💙 pic.twitter.com/JV9KKYhseY — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 19, 2020

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