Diego Reyes virüsü kaptı

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'den Tigres'e transfer olan Diego Reyes, corona virüsüne yakalandı.

Kariyerine ülkesinde devam eden Meksikalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık durumum iyi. Benim yaptığım hatanın aynısını yapmamanızı ve sağlık otoritelerinin önerilerini takip etmenizi rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

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