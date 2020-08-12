12 Ağustos 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Diego Reyes virüsü kaptı

Diego Reyes virüsü kaptı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.08.2020

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'den Tigres'e transfer olan Diego Reyes, corona virüsüne yakalandı.

Kariyerine ülkesinde devam eden Meksikalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık durumum iyi. Benim yaptığım hatanın aynısını yapmamanızı ve sağlık otoritelerinin önerilerini takip etmenizi rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

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