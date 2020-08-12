12 Ağustos 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

O futbolcular gözden çıkarıldı! Fenerbahçe'de 5 ayrılık

O futbolcular gözden çıkarıldı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.08.2020

hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de 5 isimle yolların ayrılması bekleniyor. ile sözleşme yenilemeyen sarı-lacivertliler, teklif gelmesi halinde Zanka, Allahyar, . Miha Zajc ve Tolgay Arslan'ı kadrosundan çıkarmayı planlıyor.

hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de 5 isimle yolların ayrılması bekleniyor. ile sözleşme yenilemeyen sarı-lacivertliler, teklif gelmesi halinde Zanka, Allahyar, . Miha Zajc ve Tolgay Arslan'ı kadrosundan çıkarmayı planlıyor. Özellikle maaş indirimini kabul etmeyen Tolgay konusunda yönetimin hızlı davranıp, bu futbolcuyla kısa sürede yollarını ayırmak istediği öğrenildi.

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