Fenerbahçe'de 10 numaraya Carlos Eduardo! Erol Bulut onay verdi
Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak ve Mert Hakan takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, hücum hattına takviye yapmak için kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler, Al-Hilal forması giyen ve 5 Ekim'de kulbüyle olan sözleşmesi sona erecek Carlos Eduardo'ya göz dikti. Brezilyalı futbolcunun transferine teknik direktör Erol Bulut'un da onay verdiği öğrenildi. İşte detaylar...
Teknik direktörlüğe Erol Bulut'un getirilmesinin ardından Gökhan Gönül, Caner Erkin, Novak ve Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Birçok bölgeye takviye yapacak olan sarı-lacivertliler, bu kez hücum için düğmeye bastı. Teknik direktör Erol Bulut'un da onayını alan sarılacivertli yönetim gözünü, Al Hilal ile sözleşmesi 5 Ekim'de sona erecek olan Carlos Eduardo'ya dikti. 30 yaşındaki 10 numaraya bonservis bedeli ödemek istemeyen Kanarya, bu transferde tüm şartları zorluyor.
SENELİK 2.2 MİLYON EURO
Arap ekibini harcama limitlerini etkilemeyecek küçük bir bedelle ikna etmeyi planlayan Fenerbahçe, Eduardo için de senelik tavan fiyat belirlediği 2.2 milyon euro'yu gözden çıkardı. Avrupa kariyerine Portekiz'de Estoril ile başlayan yıldız futbolcu, daha sonra sırasıyla Porto, Nice ve Al Hilal formaları giydi. Vazgeçilmezleri arasına girdiği Arap ekibinde 5. sezonuna giren Sambacı, 2 lig, bir de Asya Şampiyonlar Ligi zaferini yaşadı. Eduardo, ülkesi Brezilya'da da Fluminense ve Gremio gibi takımlarda oynadı.
CARLOS EDUARDO KİMDİR?
Profesyonel kariyerinde 6 farklı takımın formasını giyen Carlos Eduardo, 312 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 98 kez rakip fileleri havalandıran Sambacı, 32 de asist yaptı. 6 kez kırmızı kartla oyun dışında kalan Brezilyalı futbolcu, 31 kez de sarardı.
Al Hilal formasıyla bu sezon Suudi Arabistan Ligi'nde 20 maça çıkan Carlos Eduardo, 12 kez rakip fileleri havalandırdı.
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