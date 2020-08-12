12 Ağustos 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de 10 numaraya Carlos Eduardo! Erol Bulut onay verdi

F.Bahçe'ye Sambacı 10 numara! Erol Bulut onay verdi
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.08.2020

, , Filip Novak ve Mert Hakan takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, hücum hattına takviye yapmak için kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler, Al-Hilal forması giyen ve 5 Ekim'de kulbüyle olan sözleşmesi sona erecek Carlos Eduardo'ya göz dikti. Brezilyalı futbolcunun transferine teknik direktör 'un da onay verdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Teknik direktörlüğe 'un getirilmesinin ardından , , Novak ve Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Birçok bölgeye takviye yapacak olan sarı-lacivertliler, bu kez hücum için düğmeye bastı. Teknik direktör Erol Bulut'un da onayını alan sarılacivertli yönetim gözünü, ile sözleşmesi 5 Ekim'de sona erecek olan Carlos Eduardo'ya dikti. 30 yaşındaki 10 numaraya bonservis bedeli ödemek istemeyen Kanarya, bu transferde tüm şartları zorluyor.

SENELİK 2.2 MİLYON EURO
Arap ekibini harcama limitlerini etkilemeyecek küçük bir bedelle ikna etmeyi planlayan Fenerbahçe, Eduardo için de senelik tavan fiyat belirlediği 2.2 milyon euro'yu gözden çıkardı. Avrupa kariyerine Portekiz'de Estoril ile başlayan yıldız futbolcu, daha sonra sırasıyla Porto, Nice ve Al Hilal formaları giydi. Vazgeçilmezleri arasına girdiği Arap ekibinde 5. sezonuna giren Sambacı, 2 lig, bir de Asya Şampiyonlar Ligi zaferini yaşadı. Eduardo, ülkesi Brezilya'da da Fluminense ve Gremio gibi takımlarda oynadı.

CARLOS EDUARDO KİMDİR?
Profesyonel kariyerinde 6 farklı takımın formasını giyen Carlos Eduardo, 312 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 98 kez rakip fileleri havalandıran Sambacı, 32 de asist yaptı. 6 kez kırmızı kartla oyun dışında kalan Brezilyalı futbolcu, 31 kez de sarardı.

Al Hilal formasıyla bu sezon Suudi Arabistan Ligi'nde 20 maça çıkan Carlos Eduardo, 12 kez rakip fileleri havalandırdı.

F.Bahçe stoper transferini bitiriyor! Barcelona'yı reddetmişti haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe transferde durmuyor! Eduardo olmazsa B planı hazır F.Bahçe transferde durmuyor! Eduardo olmazsa B planı hazır
Mert Hakan transferinde flaş gerçek! Sivasspor'dan açıklama geldi Mert Hakan transferinde flaş gerçek! Sivasspor'dan açıklama geldi
Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer hamlesini açıkladı! Erol Bulut çok istiyor Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer hamlesini açıkladı! "Erol Bulut çok istiyor"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör