11 Ağustos 2020, Salı

FENERBAHÇE

Stopere 1 yerli 1 de yabancı

Stopere 1 yerli 1 de yabancı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.08.2020

Fenerbahçe'de savunmanın göbeğine iki oyuncu alınacak. Girişimler devam ediyor. Yerli oyuncu büyük olasılıkla Alpaslan Öztürk olacak.

Başkan 'un Göztepe Başkanı 'den 27 yaşındaki stoperi bu hafta resmen istemesi bekleniyor. Yabancı stoper konusunda ise belirlenen adaylarla görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

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