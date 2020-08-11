Stopere 1 yerli 1 de yabancı

Fenerbahçe'de savunmanın göbeğine iki oyuncu alınacak. Girişimler devam ediyor. Yerli oyuncu büyük olasılıkla Alpaslan Öztürk olacak.

Başkan Ali Koç'un Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'den 27 yaşındaki stoperi bu hafta resmen istemesi bekleniyor. Yabancı stoper konusunda ise belirlenen adaylarla görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

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