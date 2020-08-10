10 Ağustos 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Lazio'dan Vedat Muriqi için yeni teklif!

Lazio'dan Vedat Muriqi için yeni teklif!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 Giriş Tarihi: 10.08.2020

Uzun süredir 'nin yıldızı 'nin peşinde olan Serie A ekibi , 'in devreye girmesinin ardından fiyat yükseltti. İtalyan ekibinin yeni teklifi 20 milyon Euro.

'nin yıldızı için transfer savaşı yaşanıyor. Daha önce 15 milyon Euro'luk teklif yapan , İngiliz ekibi 'in devreye girmesi sonrası fiyat yükseltti. A Spor'un haberine göre; İtalyan ekibinin Muriqi için Fenerbahçe'ye son teklifi 20 milyon Euro.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe sağlık testinden geçti! Fenerbahçe sağlık testinden geçti!
F.Bahçe'den dev transfer hamlesi! Muriqi'nin yerine yılın golcüsü F.Bahçe'den dev transfer hamlesi! Muriqi'nin yerine yılın golcüsü
F.Bahçe transferde yıldızını buldu! Dünyaca ünlü isim... F.Bahçe transferde yıldızını buldu! Dünyaca ünlü isim...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör